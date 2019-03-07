تقرير.. باريس سان جيرمان وعقدة الـ 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رغم الأموال الطائلة التي ضخها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي سان جيرمان من أجل تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد سيطرة النادي الباريسي على الألقاب في فرنسا إلا أن نادي العاصمة مازال يعاني أوروبيًا بعد الخروج في آخر ثلاث نسخ من دور الـ16.

التعاقد مع نيمار في صفقة كانت الأغلى في تاريخ الكرة، والحصول على خدمات الشاب الفرنسي كيليان مبابي لم يكن كافيًا من أجل تحقيق الحلم وهو جعل النادي الباريسي على منصات التتويج بالبطولة الأوروبية بعد سلسلة من المعاناة خلال الثلاث السنوات الأخيرة.

- ريمونتادا

في نسخة (2016 - 2017) بدوري أبطال أوروبا حقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على ملعبه "حديقة الأمراء" أمام برشلونة بأربعة أهداف دون رد.

وفي لقاء الإياب بدور الـ16 وعلى أرضية ملعب "كامب نو" حقق الفريق الكتالوني فوزًا تاريخيًا بستة أهداف مقابل هدف ليخرج النادي الباريسي من البطولة في مفاجأة لم تكن متوقعة بعدما سجل سيرجيو روبيرتو هدف الفوز للفريق الكتالوني في الوقت بدل من الضائع بالمباراة.

- ضربة ملكية

في النسخة الماضية من نفس الدور بمسابقة دوري أبطال أوروبا، أسفرت القرعة على مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد بطل أوروبا في النسخ الثلاثة الماضية.

مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" حقق الريال فوزًا على باريس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وفي لقاء الإياب، جدد الريال فوزه على باريس بهدفين دون رد ليخرج النادي الباريسي من نفس الدور للموسم الثاني على التوالي.

- هدف بنسخة كتالونية

وجه مانشستر يونايتد ضربة قوية لباريس سان جيرمان للموسم الثالث على التوالي بالفوز عليه (3-1) ضمن إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

باريس كان متقدمًا في نتيجة الذهاب بهدفين دون رد إلا أن لقاء الإياب حسمه الشياطين الحمر بالفوز بثلاثية حيث تمكن ماركوس راشفورد من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 94 ليخطف اليونايتد بطاقة التأهل على طريقة برشلونة.