طبيب الأهلي: حمدي فتحي سيعرض على اللجنة الطبية الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
قال خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية اليوم الخميس.
وأوضح محمود في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبيبة دقيقة لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل.
وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية سيغيب على إثره من أربعة إلى ستة أسابيع.
وكان صاحب الـ25 عامًا أصيب في مباراة فريقه الأخيرة أمام بتروجيت والتي انتهت لصالح الأحمر بأربعة أهداف دون رد ضمن حسابات الجولة 26 من مسابقة الدوري.
وشارك حمدي فتحي منذ انتقاله من إنبي لصفوف الأهلي في الميركاتو الشتوي الأخير في خمس مباريات بواقع أربع مباريات محلية ولقاء بدوري أبطال إفريقيا أحرز خلالها هدفًا وحيدًا أمام حرس الحدود.
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