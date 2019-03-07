رئيس روما غاضب من قرارات تقنية حكم الفيديو

أكد رئيس نادي روما، جيمس بالوتا، أن فريقه تعرض للخداع مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو، بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة.
قال بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: “العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في نصف النهائي، والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا”.
وأضاف: “تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يتحسب الحكم شيئاً، تعبت من هذا الهراء”.
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