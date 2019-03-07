الدوري الإسباني: حلم “الثلاثية” يراود برشلونة بمواجهته رايو فاليكانو

يعود فريق برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني بعد غد السبت، عندما يستضيف رايو فالكيانو في الجولة 27 من المسابقة، بعد أسبوع حافل بالأحداث، تركهم في حلم حقيقي بالتتويج بالثلاثية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

استطاع برشلونة أن يقصي ريال مدريد خارج كأس إسبانيا والوصول للمباراة النهائية، كما تغلب على الريال مرة أخرى في الدوري ليبتعد عنه بفارق 12 نقطة، وبعد ذلك شاهد برشلونة خروج الريال من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

وحصل نجوم برشلونة على راحة، حيث خاض اللاعبون الاحتياطيون مباراة كأس السوبر “الكاتالوني” أمام جيرونا.

وسيكون لاعبون أمثال جيرارد بيكيه، ولويس سواريز، جاهزون لمواجهة رايو فاليكانو في ملعب كامب نو، قبل أن يستضيف برشلونة فريق ليون الفرنسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة الذي استطاع أن يبعد الريال عن سباق المنافسة على لقب الدوري، لصد منافسة أتلتيكو مدريد الذي يبتعد بفارق 7 نقاط عن برشلونة، مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم.