ماذا سيفعل فيدرر بعد الاعتزال؟

أكد السويسري روجر فيدرر أنه يتطلع إلى حرية أكبر ووقت أطول مع عائلته، عندما يعتزل التنس، وهي الرياضة التي هيمن عليها لسنوات.

ونال اللاعب المخضرم اللقب 100 في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين في دبي هذا الأسبوع، لكنه أبلغ الصحافيين أنه غير جاهز للاعتزال، ويتطلع للاستمتاع بحياته بعد ذلك.

وقال اللاعب السويسري (37 عاماً) في مؤتمر صحافي على هامش بطولة إنديان ويلز المفتوحة: “أريد التمتع بالحرية بقدر الإمكان عندما يحين موعد الاعتزال، عائلتي وزوجتي وأطفالي سيظلون الأولوية بالنسبة لي كما هو الحال الآن، أريد أن نكون أكثر حرية في حياتنا”.

وأشار إلى أن زوجته ميركا حافظت على صلتها ببعض الأصدقاء المقربين خلال فترات سفره، وأنه يتطلع للانخراط بشكل أكبر مع تلك المجموعة بعد الاعتزال.

وقال: “أتطلع لهذه اللحظة عندما تحين”.

وستكون مؤسسته، التي تدعم برامج تعليم الأطفال حول العالم، من بين الأمور التي ستستحوذ على أولوياته.

واعترف فيدرر أنه كان وجه الرياضة، وفي الوقت الذي يحاول أن يكون سفيراً جيداً للعبة فهو بحاجة للتفكير في نفسه في بعض الأحيان.

واختتم: “لو تمكنت من جعل الرياضة أكثر شهرة، وجعلت الجماهير تستمتع بها وتحدثتم إلي فهذا رائع، في النهاية أريد إرضاء الجميع، وأن أكون سعيداً، لكني أعلم أنني لا أستطيع إرضاء الجميع حتى لو كان هذا هو هدفي، سأظل حزيناً دائماً”.