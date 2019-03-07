نيكول شيرزينجر وآلان برنارد وابتهاج محمد ضمن قائمة المشاهير الحاضرين في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019

كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص عن المزيد من أسماء الرياضيين والمشاهير الذين سيكونون حاضرين خلال الحدث الإنساني والرياضي الأكبر لهذا العام، والذي يستمر من 14 إلى 21 مارس.

ويشهد الحدث حضور كل من النجمة العالمية نيكول شيرزينجر والعداء بوب بيمون من بين قائمة من النجوم الذين أكدوا حضورهم للحدث في سبيل التعريف بالأولمبياد الخاص على أوسع نطاق.

تَربت ونشأت المغنية والنجمة الأمريكية نيكول شيرزينجر في صغرها بالقرب من عمتها التي تعاني من متلازمة داون، لذا فهي على معرفة كاملة بطريقة التعامل مع الأشخاص من ذوي التحديات الذهنية. أما بيمون الذي ما يزال يحمل الرقم القياسي الأولمبي في لعبة الوثب الطويل والذي حققه خلال أولمبياد المكسيك 1968، فهو من الأشخاص الذين لديهم مساهمات هائلة في تقديم الدعم للأولمبياد الخاص منذ سنوات طويلة.

كما ينضم إلى القائمة أيضًا كل من آلان برنارد، وابتهاج محمد، وهانا تيتر. وسيكون برنارد، السباح الفرنسي الحائز على ثلاث ميداليات أولمبية، مشاركًا إلى جانب رياضيي الأولمبياد الخاص للمرة الأولى في الألعاب العالمية، بعدما أصبح سفير الأولمبياد الخاص.

أما ابتهاج محمد، لاعبة المبارزة الأمريكية، فتمتلك مسيرة رياضية حافلة بالإنجازات، حيث سبق لها أن حققت الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية ريو 2016 لصالح منتخب الولايات المتحدة. وتعد محمد أول رياضية أمريكية مسلمة

ترتدي الحجاب خلال المنافسات الرياضية مع فريق الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية. أما تيتر، فقد أحرزت عدة ميداليات خلال مسيرتها الرياضية في التزلج على الثلج.

كما تعد المغنية البنمية إريكا إندر، من أنجح مؤلفات الأغاني في أمريكا اللاتينية، وسبق لها أن شاركت في كتابة أغنية “ديسباسيتو” الشهيرة. وستنضم إندر إلى قائمة المشاهير خلال الألعاب العالمية.

وتنضم هذه المجموعة من الشخصيات الرياضية والمشاهير إلى القائمة الطويلة من الأسماء التي أكدت مسبقًا حضورها الحدث العالمي، والتي تضم كلًا من روماريو وكافو وديديه دروجبا، نجوم كرة القدم على مستوى العالم، وديكيمبي موتومبو، نجم كرة السلة السابق في الدوري الأمريكي “إن بي إيه”، وفلاديمير جربيتش، نجم كرة الطائرة الصربي، وميشيل كوان، المتزلجة على الجليد المتقاعدة، وأبولو أوهنو، البطل السابق في التزلج السريع. وسيكون هؤلاء النجوم والمشاهير حاضرين لتقديم الدعم للألعاب العالمية في أبوظبي.

يشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، ويشهد هذا العام مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمنافسة في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي، ضمن الحدث الأكثر تضامنًا عبر 50 سنة من تاريخ الأولمبياد الخاص