الأهلي يواجه الأوليمبي في دوري اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الأوليمبي، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم، على صالة نادي الأوليمبي بالإسكندرية ، ويسعى الأهلي للفوز بها والعودة الى العروض القوية بعد التعادل مع
وكان الفريق قد سافر إلى الإسكندرية عصر أمس الأربعاء؛ للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة، حيث فضل الجهاز الفني المبيت بالإسكندرية للتركيز بشكل أكبر في المباراة.
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