الأهلي يواجه طلائع الجيش في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» غداً الجمعة مع مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الـ٣١ من بطولة الجمهورية.

فريق ٢٠٠١ بالأهلي يدخل المباراة وهو في حالة معنوية رائعة بعد فوزه الكبير بسبعة أهداف دون رد على حساب ضيفه إنبي، في الجولة السابقة، وهو الفوز الذي عزز

تربعه على صدارة الترتيب، برصيد ٦٩ نقطة، ليصبح قريباً للغاية من حسم لقب البطولة، إذ يكفيه الفوز غداً على الطلائع وفي المباراة المقبلة على سموحة لتحقيق ذلك.

وفاز فريق ٢٠٠١ هذا الموسم في ٢١ مباراة وتعادل في ٦ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٧٣

هدفاً، واستقبلت شباكه ١٣ هدفاً، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان، أمام حرس الحدود، وبتروجت من الجولتين ٢١ و ٢٦ للموسم، بخلاف المباريات الأربع المتبقية من عمر الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.