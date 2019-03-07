يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠١» غداً الجمعة مع مضيفه طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الـ٣١ من بطولة الجمهورية.
فريق ٢٠٠١ بالأهلي يدخل المباراة وهو في حالة معنوية رائعة بعد فوزه الكبير بسبعة أهداف دون رد على حساب ضيفه إنبي، في الجولة السابقة، وهو الفوز الذي عززتربعه على صدارة الترتيب، برصيد ٦٩ نقطة، ليصبح قريباً للغاية من حسم لقب البطولة، إذ يكفيه الفوز غداً على الطلائع وفي المباراة المقبلة على سموحة لتحقيق ذلك.
وفاز فريق ٢٠٠١ هذا الموسم في ٢١ مباراة وتعادل في ٦ مباريات، مقابل هزيمة وحيدة، مسجلا ٧٣
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربا عاما، وممدوح عبيد مدربا، وأحمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حكيم طبيب الفريق، وناجح أبو زهرة إخصائي الإصابات والعلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدا بدنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يواجه طلائع الجيش في بطولة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.