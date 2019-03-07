لاعب مازيمبي: سنلعب بحذر أمام الإسماعيلي

يستضيف مساء غد الجمعة فريق الإسماعيلي نظيرة مازيمبي الكونغولي على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. قال شونجو كاباسو لاعب مازيمبى أن فريقه لديه اصرار كبير من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من الاسكندرية، وأضاف فى تصريحات للصحافة الكونغولية :"علينا أن نلتزم ونلعب بحذر كبير أمام الإسماعيلى الذى يعد فريق متماسك لاسيما فى ملعبه بطاقة التأهل للدور المقبل من الاسكندرية، وأضاف فى تصريحات للصحافة الكونغولية :"علينا أن نلتزم ونلعب بحذر كبير أمام الإسماعيلى الذى يعد فريق متماسك لاسيما فى ملعبه، لا يوجد فريق ضعيف فى تلك البطولة". وواصل :"تابعنا مباريات الإسماعيلى الأخيرة فهو فريق جيد لذلك سنحترمه كثيرا ونتطلع لتحقيق انتصار يمهد لنا التأهل بجانب شباب قسنطينة الجزائرى". يذكر أن مازيمبى يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب بالمركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

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