اتحاد الكرة يصرف للمنتخب مكافآت الفوز على تونس في معسكر مارس

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، صرف مكافآت فوز منتخب مصر على تونس في الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، خلال معسكر الفراعنة

الشهر الجاري.

ويصرف اتحاد الكرة 12 ألف جنيه للاعبين المشاركين في لقاء تونس، وعددهم 11 لاعبًا، حيث فاز الفراعنة على تونس بثلاثة

أهداف مقابل هدفين.

وشارك في لقاء تونس 11 لاعبًا ينضمون لمنتخب مصر في معسكر مارس، هم: محمود جنش وطارق حامد ومحمد الننى وتريزيجيه وعلى غزال وإسلام جابر وصلاح محسن، ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وباهر المحمدى وأحمد أيمن منصور.