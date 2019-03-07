الأهلى يروض وليد أزارو بمفاوضات نجم كوتوكو

بدأ مسئولو النادي الأهلي سيناريو ترويض المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد أن طلب تأجيل ملف تجديد عقده مع الفريق الأحمر الذي ينتهي بنهاية موسم 2020 – 2021 بعد أن دخلت إدارة التعاقدات في مفاوضات مع البوركيني سونجني ياكوبا مهاجم فريق أشانتي كوتوكو الغاني لضمه في الصيف المقبل.

ورغم أن مسئولي الأهلي أكدوا أنه لا توجد أي عروض رسمية بعد، إلا أن أحد الوكلاء عرض بالفعل اللاعب على الجهاز الفني للأهلي وحدد سعره مقابل 1.5 مليون يورو وهو ما قام الوكيل بتسريبه للصحافة الغانيّة بعد أن تفاعل مسئولو القلعة الحمراء مع العرض وأبدوا إعجابهم بقدرات اللاعب.

ويترقب مسئولو الأهلي الموقف النهائي لوليد أزارو من أجل حسم قراره بالتجديد من عدمه، كي يتم التفاوض مع اللاعب الغانيّ بشكل رسمي وأكثر جدية كما أن هناك أكثر من مهاجم معروض

على الفريق الأحمر مثل الجزائري سفيان دبكة لاعب المولودية.

في المقابل، يحسم تقرير المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي فكرة تجديد إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق مع نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي خاصة أن لاسارتي أبدى تحفظه على بعض الأمور الخاصة باللاعب، كما أن رمضان نفسه يطمع في العودة لأوروبا في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته وهو ما ينتظره مسئولو الأهلي لحسم القرار بخصوص التفاوض لتجديد الإعارة من عدمه.

على صعيد متصل، تلقى الأهلي ضربة موجعة بتأكد غياب حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمدة 6 أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية خلال مباراة بتروجت الأخيرة بالدوري، وتأكد غيابه عن لقاء القمة أمام الزمالك يوم

30 مارس الجاري بالدوري.

ويخضع صلاح محسن مهاجم الفريق لأشعة لحسم مدة إصابته بعد ثبوت معاناته من آلام قوية في العضلة الضامة، وأصبح مهدداً بالاستبعاد من معسكر المنتخب الوطني المقبل.

على صعيد آخر، يخوض الفريق مرانه الثاني اليوم الخميس في الكونغو استعداداً لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بعد غدٍ السبت في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى الفريق مراناً استشفائياً أمس الأربعاء في الكونغو، وشاهد لاسارتي عدة فيديوهات بمباريات الفريق الكونغولي، كما عقد محاضرة فنية بالفيديو لشرح مواطن القوة والضعف بالفريق المنافس.

ومن المقرر أن يخوض عمرو السولية لاعب الوسط مران الفريق بشكل طبيعي اليوم الخميس بحسب تأكيدات خالد محمود طبيب الأهلي، بعد أن تعرض لإصابة في العضلة الأمامية لتتأكد جاهزيته لخوض مباراة فيتا كلوب وفقاً للجهاز الطبي.

وتواجه بعثة الأهلي عدة أزمات في الكونغو بسبب التحذيرات التي تلقتها من انتشار مرض الملاريا، مما اضطر الجهاز الطبي لتطعيم البعثة بشكل يومي، كما أن البعثة تعاني أيضاً من ارتفاع الرطوبة، مما جعل الجهاز الفني يضع برنامجاً غذائياً خاصاً لمواجهة نقص السوائل.