رئيس ريال مدريد يفشل في إقناع زيدان بالعودة مرة أخرى لتدريب الفريق

تعرض فريق ريال مدريد لكرة القدم لسلسة الهزائم المتتالية بقيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، وتوديع دوري أبطال أوروبا علي يد أياكس الهولندي وكأس ملك أسبانيا علي يد برشلونة في أسبوع واحد. ذكرت صحيفة "ماركا" الأسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يرغب في عودة زين الدين زيدان المدير الفني السابق للفريق الفني في الصيف المقبل، بينما لم يكن بيريز قادراً على إقناع زيدان بتولي مهمة تدريب الفريق الملكي. بينما لم يكن بيريز قادراً على إقناع زيدان بتولي مهمة تدريب الفريق الملكي. وأضافت أن تم إهمال اسم جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ويهتم نادي ريال مدريد بالألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام. مشوار زين الدين زيدان مع ريال مدريد تولي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد مهمة تدريب الفريق في 4 يناير عام 2016، بعد إقالة رافاييل بينيتيز، واستطاع زيدان كمدرب للفريق الملكي تحقيق 9 بطولات في عامين ونصف وأهمها دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية في أعوام 2016 و2017 و2018 والدوري الأسباني 2017، وكأس السوبر الأوروبي مرتين في عام 2016 و 2017،وكأس العالم للأندية مرتين في عام 2016 و2017، وكأس السوبر الأسباني مرة واحدة في عام 2017.

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