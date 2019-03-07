إقامة عزاء والدة خالد لطيف في مسجد عمر مكرم

يُقام عزاء والد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على كرة الصالات والكرة الشاطئية، يوم الاثنين المقبل، في مسجد عمر مكرم.
وتوفيت والدة خالد لطيف ظهر اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وتشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.
نعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ومديرو الإدارات، ورؤساء اللجان، والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، الفقيدة الغالية والدة خالد لطيف.
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