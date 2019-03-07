200 فارس وفارسة يشاركون فى بطولة كأس مصر للفروسية اليوم

انطلقت اليوم الخميس بطولة كأس مصر للفروسية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين للموسم الرياضى 2019 على خمسة ارتفاعات بنادى كينج زرانش بالاسكندرية.

وتستمر البطولة حتى بعد غد السبت بمشاركة 200 فارس وفارسة ، ويحصل على الجوائز المالية الستة لاعبين الأوائل فى كل إرتفاع ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة

صباح اليوم بالكشف الطبى على الخيول للتأكد من سلامتها قبل بدء المنافسات الرسمية .

قال اللواء سيد معوض مدير البطولة إن القاعدة العريضة من الفرسان بدأت تزيد بشكل كبير بسبب المباريات المفتوحةالتى يقيمها الاتحاد ، والتى يسهل فيها الاتحاد إجراءات

المشاركة للاعبين المبتدئين ، مشيرا إلى ان البطولة كان محددا اقامتها منذ أسبوعين ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية فضل الاتحاد تأجيلها حفاظا على سلامة الفرسان وخيولهم .

من ناحية أخرى قال معوض أن الفارسين عبد القادر سعيد ومحمد.مدحت صادق قد تأهلا لبطولة كأس العالم التى تستضيفها أمريكا ابريل المقبل ، بعد ان اجتازا مراحل الدورى العربى التى اختتمت مؤخرا بدولة الامارات العربية المتحدة .