اتحاد الكرة ينعى والدة خالد لطيف

نعى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ومديرو الإدارات، ورؤساء اللجان،

والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، الفقيدة الغالية والدة الإعلامي خالد لطيف، عضو مجلس إدارةالاتحاد، التي وافتها المنية اليوم، وستشيع جنازتها بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.أسكن الله الفقيدة الغالية فسيح جناته، وألهم أسرتها وذويها الصبر على فراقها.