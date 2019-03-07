محمد عادل: سعيدين بدعم اتحاد الخماسي.. والرياضة ليست كرة القدم

صرح محمد عادل حسنى رئيس مجلس ادارة الشركة المسوقة للاتحاد الخماسي و أيضا الشركة الراعية للبطل الأولمبي أحمد اسامه الجندى، أن هدف تأسيس الشركه هى دعم الألعاب الفرديه والشهيده و أبطالها.

وأضاف حسني أن الرياضة، ليست فقط

كرة القدم، لكن كل الألعاب التى تحقق لمصر الميداليات العالميه و الاوليمبية، هي رياضة تستحق الرعاية والدعم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، أن خطة الشركة مبنية على دعم

هذه الاتحادات و ابطالها و منظومتها، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لمصر فى المحافل العالميه و الاولمبية.

وأعرب حسني عن سعادته بأنه أصبح جزء من منظومه ناجه بابطالها مثل الاتحاد المصرى للخماسي الحديث الذى يرئسه المهندس شريف العريان أحد قامات الرياضه الادارية و امين عام اللجنه الأولمبية.