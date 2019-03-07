محمد عادل: سعيدين بدعم اتحاد الخماسي.. والرياضة ليست كرة القدم

صرح محمد عادل حسنى رئيس مجلس ادارة الشركة المسوقة للاتحاد الخماسي و أيضا الشركة الراعية للبطل الأولمبي أحمد اسامه الجندى، أن هدف تأسيس الشركه هى دعم الألعاب الفرديه والشهيده و أبطالها.
وأضاف حسني أن الرياضة، ليست فقطكرة القدم، لكن كل الألعاب التى تحقق لمصر الميداليات العالميه و الاوليمبية، هي رياضة تستحق الرعاية والدعم.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، أن خطة الشركة مبنية على دعم
وأعرب حسني عن سعادته بأنه أصبح جزء من منظومه ناجه بابطالها مثل الاتحاد المصرى للخماسي الحديث الذى يرئسه المهندس شريف العريان أحد قامات الرياضه الادارية و امين عام اللجنه الأولمبية.
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