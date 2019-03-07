اونلاين | bein sport مشاهدة مباراة ارسنال ضد رين بث مباشر بي إن سبورت لايف رابط تابع كورة

bein sport مشاهدة مباراة ارسنال ضد رين بث مباشر بي إن سبورت لايف رابط تابع كورة

bein sport مشاهدة مباراة ارسنال ضد رين بث مباشر بي إن سبورت لايف رابط تابع كورة

في مباراة قوية بالدوري الأوروبي يحل فريق أرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره رين في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، لحساب ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي في مباراة هامة للفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر في الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة أرسنال ورين بث مباشر:

Advertisements

الجانرز في مهمة جديدة بالنسبة للقب الأوروبي، في البطولة الأصغر من التشامبيونزليج، ويرغب في تحقيقها، ولكنه يلتقي بمنافس فرنسي ليس بالسهل، وهو نادي رين الفرنسي، فهل ينجح بالفوز عليه في هذا الدور وتخطيه، خصوصا أن المواجهة الأولي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة لأنها علي ملعب الفريق الفرنسي ستاد رين، بينما يأمل صاحب الأرض والجمهور في تخطي المنافس الإنجليزي.

بث مباشر أرسنال ضد رين:

لم تشهد قائمة فريق أرسنال تواجد الدولي المصري محمد النني، والذي خرج من الحسابات الفنية للإسباني أوناي إيمري، والذي سيعول كثيرا في مباراة اليوم على قدرات كل من لاكازيت وأوزيل وأوباميانج لتحقيق الفوز.

موعد مباراة أرسنال ورين:

تنقل مباراة نادي تشيلسي ضد دينامو كييف beIN Sports HD 1 بتعليق نوفل الباشي، كما تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة من مساء الغد الخميس بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفي تمام الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة ، وفي تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة .