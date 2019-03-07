اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)

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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)

موعد مباراة ارسنال ورين اليوم

البطولة : الدوري الأوروبي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : محمد الكواليني

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الساعة : 7:55 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:55 مساء بتوقيت السعودية

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام رين

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ناتشو مونريال، لوران كوسيلني، سوكراتيس، ليشتاينر

خط الوسط: جرانيت تشاكا، كولاسيناك، الغندوزي

خط الهجوم: مسعود أوزيل، بيير أوباميانج، أليكس أيوبي

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ارسنال ورين بث مباشر 7-3-2019 الدوري الأوروبي "(اليورباليج)