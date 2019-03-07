رياضة | فيسيل كوبه يقدم لاعب برشلونة الجديد

قدم نادي فيسيل كوبه الياباني لاعبه الجدجيد سيرجي سامبر بعد ضمه من برشلونة خلال الفترة الحالية عقب فسخ عقده مع الفريق الكتالوني.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن سامبر وقع في الساعات الماضية مع فريق فيسيل كوبه الياباني بعدما قرر فسخ عقده مع برشلونة بحثاُ عن فرصة جديدة.

واشارت الصحيفة، إلى أن إنييستا لعب دوراً كبيراً في إقناع سامبر بالانضمام لفريق كوبه الياباني ليشاركه خط وسط الفريق في الفترة المقبلة.

واعرب سامبر عن سعادته بالانضمام لفريقه الجديد متمنياً المشاركة سريعا مع الفريق والحصول على فرصة بعدما ابتعد عن المشاركة مع برشلونة في الفترة الماضية.