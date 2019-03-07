رياضة | "كشري" يعلن قائمة الترسانة لمواجهة سيراميكا كليوباترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كشري" يعلن قائمة الترسانة لمواجهة سيراميكا كليوباترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم الترسانة، عن قائمة الفريق التى ستواجه سيراميكا كليوباترا اليوم ضمن الجوله ال٢١ من منافسات دورى القسم الثانى .

وضمت القائمة كل من ( أشرف بخيت ، وعمرو خليل ، وعماد حلمى ، وأحمد هشام ، وأحمد منعم ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، ومحمد فوزى ، ووليد فوزى ، ومهاب ياسر ، ومعتصم شيكا ، ورضا العزب ، ومحمود كشلط ، وإيهاب فؤاد ، وعمر طارق ، وحسين حمدى ، وحكيم آلابى ، ورزاق ابوبكر ).

ويغيب عن اللقاء (محمد مصطفى ميدو ) للإيقاف بسبب حصوله على ٣إنذارات .

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فاز الترسانة فى مباراته بالجوله الماضيه على فريق دمياط بخمسة أهداف دون رد ، أحرز إيهاب فؤاد هدفين وهشام رجب وحسين حمدى وهدف بالخطأ عن طريق لاعب دمياط أحمد ابوالعباسى .

وخسر فريق سيراميكا فى مباراته بالجوله الماضيه أمام فريق كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وقد أحرز أهداف كوكاكولا جابر سالم هدفين وإسلام كانو ، بينما أحرز هدف سيراميكا الوحيد كريم عباس .

إلتقى الفريقان فى مباراة الدور الأول بالجوله الـ٨ من منافسات دورى القسم الثانى ، وفاز خلالها سيراميكا على الترسانة بهدف مقابل لاشئ .

يحتل الترسانة صدارة المجموعه الثانية برصيد ٤١ نقطة ، بينما يحتل فريق سيراميكا المركز الرابع برصيد ٣٧ نقطة .