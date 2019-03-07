رياضة | مورينيو يرفض أموال الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يرفض أموال الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو رفض عرضاً ضخماً لتدريب المنتخب الصيني في الفترة القادمة.

ذكر موقع البرنابيو، أن مورينيو رفض غرضاً ضخماً لتدريب المنتخب الصيني عن طريق تقديم شيك على بياض لإقناع البرتغالي بتدريب المنتخب.

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واضاف الموقع، أن مورينيو أبلغ المقربين منه بأنه يريد العمل في أوروبا لمدة ستة سنوات قادمة وعندما يصل به الأمر لـ60 عاما سوف يذهب للصين.

وارتبط مورينيو في الأيام الماضية بالتعاقد مع ريال مدريد لخلافة سولاري بعد سقوط الفريق المدوي والخروج من دوري الابطال والابتعاد عن فرصة الفوز بالدوري بجانب الإقصاء من الكأس على يد برشلونة.

ويسعي بيريز رئيس ريال مدريد لجلب البرتغالي مورينيو ولكن يظل زيدان مدرب الفريق السابق أيضاً هو المرشح الأوفر حظا حال قبوله المهمة.