رياضة | الأهلي يجبر رئيس الزمالك على مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجبر رئيس الزمالك على مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك للاعبيه عن رغبته القوية في خوض مباراة المقاولون العرب قبل لقاء نصر حسين داي الجزائري بالكونفدرالية الافريقية ورفضه تأجيل اللقاء.

وأكد رئيس الزمالك في جلسته مع اللاعبين خلال الساعات الماضية أنه يرغب في خوض لقاء القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ببطولة الدوري والفارق بين الناديين 4 نقاط بعد الفوز على المقاولون العرب في تلك المواجهة.

وأشار رئيس الزمالك للاعبيه على ثقته الكاملة في قدراتهم وإمكانياتهم مشددًا على أن المواجهات القادمة صعبة ومصيرية وتحتاج إلى مجهود كبير ومقاتلة داخل المستطيل الأخضر من أجل تحقيق الانتصار.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق جورماهيا الكيني يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

"جروس" يرفض التسرع بالدفع بمحمود علاء أمام جورماهيا الكيني

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك التسرع في مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وتمسك جروس بضرورة تماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل وجاهزيته من الناحية البدنية حتى لا تتجدد الإصابة له.

وكان علاء قد عاد وشارك في التدريبات الجماعية بالأمس بعد فترة غياب عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان الزمالك قد فاز على بيتروأتليتكو الأنجولي بهدف نظيف في آخر المواجهات ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.