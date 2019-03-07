رياضة | يوفنتوس يفاوض موهوب بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفاوض موهوب بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي يوفنتوس الإيطالي اتصالات رسمية مع جواو فيليكس لاعب وسط فريق بنفيكا البرتغالي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن فابيو باراتيزي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ، التقي مؤخراً مع خورخي مينديز وكيل جواو فيليكس لمناقشة الصفقة.

واضافت الصحيفة، أن المدير الرياضي لليوفي نقل إلى مينديز رغبته في التعاقد مع اللاعب جواو فيليكس بالصيف المقبل وخطفه من أمام كبار أوروبا.

ويجهز يوفنتوس عرضاً ضخماً للتعاقد مع اللاعب ولكن هناك طمع كبير من بنفيكا لأن الفكرة الرئيسية تدور حول تحسين عقد اللاعب ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده من 120 مليون يورو إلى 200 مليون.