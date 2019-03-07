رياضة | محمد يوسف: الخبرات سلاح الأهلي أمام فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: الخبرات سلاح الأهلي أمام فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أهمية مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف إن الأهلي أغلق صفحة المنافسة المحلية بشكل مؤقت حاليا؛ للتركيز في أهداف المرحلة المقبلة من المنافسة الإفريقية التي وصفها بالحاسمة.

وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي سعى لدراسة فريق فيتا كلوب جيدا، خاصة أنه من الفرق التي تؤدي بشكل مميز على ملعبها، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، أن هذا الأمر سيتم التأكيد عليه مع اللاعبين خلال المحاضرات المقبلة، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس والتعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وشدد المدرب العام على أن الأهلي جاهز لخوض مباراة فيتا كلوب وثقته كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو، رغم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون جراء الرحلة الشاقة، فضلا عن الظروف المناخية المغايرة، وأرضية الملعب الترتان؛ وذلك للاستمرار في صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية .

وأوضح يوسف أن الأهلي يلعب دائما على هدف واحد، هو تحقيق الفوز؛ سواء كانت المباراة على أرضه أو خارجها، وأن هذه الثقافة يعيها جميع عناصر الفريق، فهم لديهم من الخبرات ما يلزم للتعامل مع كل الظروف المحيطة بمباراة السبت؛ لتحقيق أهداف المرحلة الحالية في دوري الأبطال.

الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب الكونغولي

تواصل سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي خلال الساعات الماضية؛ لخوض مران الفريق اليوم وغدا على ملعب الشهداء وهو نفسه ملعب المباراة.

وجاء طلب عبد الحفيظ وفقا للوائح المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي تسمح للفريق الضيف بخوض مرانين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

وحرص عبد الحفيظ على التواصل مع إدارة نادي فيتا كلوب فور وصوله إلى الكونغو؛ للتأكيد على أن الأهلي سيخوض مران الخميس والجمعة على ملعب المباراة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن أزمات الأهلي في الكونغو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد، السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.

وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.

وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.

وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في الكونغو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذي تقام عليه المباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء؛ للتخلص من إجهاد رحلة السفر .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لاسارتي وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لفيتا كلوب

يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه قائد الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة ونصف من ظهر غدٍ الجمعة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا بحضور وسائل الإعلام؛ للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.