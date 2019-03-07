رياضة | كارثة باريس تقرب نيمار من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة باريس تقرب نيمار من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح باريس سان جيرمان الفرنسي فرصة ذهبية لريال مدريد في التعاقد مع صفقات مميزة بالصيف المقبل.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالخسارة في لقاء الإياب 3-1 بملعب حديقة الأمراء.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن خروج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال قد يدفع نيمار ومبابي لاتخاذ خطوة الرحيل عن الفريق بحثاً عن فريق كبير للحصول معه على دوري الأبطال.

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واضاف الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد على استعداد تام لفتح خزائن النادي للتعاقد مع صفقات مميزة لتعويض خيبة أمل الموسم الحالي والذي ودع فيه الفريق دوري الابطال وبطولة كأس الملك بجانب الابتعاد عن فرصة التتويج بالدوري نظرا لاتساع فارق النقاط مع برشلونة.

وتابع الموقع، أن بيريز يرغب في التعاقد مع واحد من الثنائي نيمار أو مبابي لتعويض رحيل رونالدو والذي لم يقدر أي لاعب في مدريد على فعله حتي الآن في موسم كارثي.

كما يدرس بيريز التعاقد مع هازارد من تشيلسي لتعزيز خط الوسط مع التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام