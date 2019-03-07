رياضة | الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتدرب مرتين على ملعب مباراة فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إدارة نادي فيتا كلوب الكونغولي خلال الساعات الماضية؛ لخوض مران الفريق اليوم وغدا على ملعب الشهداء وهو نفسه ملعب المباراة.

وجاء طلب عبد الحفيظ وفقا للوائح المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي تسمح للفريق الضيف بخوض مرانين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته من النجيل الصناعي.

وحرص عبد الحفيظ على التواصل مع إدارة نادي فيتا كلوب فور وصوله إلى الكونغو؛ للتأكيد على أن الأهلي سيخوض مران الخميس والجمعة على ملعب المباراة .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

سيد عبدالحفيظ يتحدث عن أزمات الأهلي في الكونغو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد، السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.

وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.

وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.

وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.

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وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في الكونغو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الكونغو في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا والذي تقام عليه المباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس الأربعاء؛ للتخلص من إجهاد رحلة السفر .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة من مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

لاسارتي وقائد الأهلي في المؤتمر الصحفي لفيتا كلوب

يحضر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومعه قائد الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشرة ونصف من ظهر غدٍ الجمعة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا بحضور وسائل الإعلام؛ للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي .

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.