رياضة | كلوب يفاوض مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يفاوض مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة يورجن كلوب التفاوض مع مهاجم جديد لضمه خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

الألماني يورجن كلوب أبدى اهتمامه بالتعاقد مع تيمو فيرنر، ولكن يبدو الآن أن اهتمامه بدأ يتطور، وطالب إدارة الريدز بحسم الصفقة سريعاً، في ظل مراقبة اللاعب من قبل كبار أوروبا.

الفريق الألماني الذ يلعب في البوندسليجا، يرغب في تقديم عقد جديد قيمته أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني سنوياً من أجل ضمان بقاء تيمو فيرنر في لايبزيج، خلال الفترة المقبلة.

يمتلك فيرنر 14 هدفاً في 25 مباراة مع لايبزيج هذا الموسم وسيكون إضافة مرحب بها لفريق ليفربول تحت قيادة المخضرم يورجن كلوب.

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ومن المتوقع أن يغادر دانييل ستوريدج وديفوك أوريجي في الصيف، مما يترك روبرتو فيرمينو فقط تحت تصرف كلوب، لذلك طلب التعاقد مع مهاجم لايبزيج.

تقدر قيمة تيمو فيرنر حاليًا بـ 58 مليون جنيه إسترليني، وهو ما لن يعيق ليفربول من محاولة تأمين خدماته.

يبقى أن نرى ما إذا كان النادي الألماني سيصبح منفتحًا على فكرة مغادرة نجمه.