انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر وعُمان توثقان إنجاز "العنابي" بمعرض "آبطال آسيا" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 01:33 مساءً - افتتح في العاصمة القطرية الدوحة، مساء الأربعاء، معرض فني لصور فوتوغرافية يحمل عنوان "أبطال آسيا 2019" لمجموعة مصورين من دولتي قطر وسلطنة عُمان، بحضور نخبة من المصورين والإعلاميين، وحشد غفير من الجماهير.

ويستمر المعرض، الذي يُقام بإشراف وتنظيم من المركز الشبابي القطري للهوايات بمقره في الحي الثقافي (كتارا)، بالتعاون مع الجمعية العُمانية للتصويرالضوئي، حتى العشرين من مارس الجاري.

ويحتوي المعرض على 54 صورة فوتوغرافية من الحجم الكبير الناتجة من أعمال لأحد عشر مصوراً محترفاً من القطريين والعُمانيين وثقوا بصورهم تربع المنتخب القطري على العرش الكروي الآسيوي بالفوز على اليابان بنتيجة (3-1)، في نهائي بطولة كأس أسيا 2019، في نسختها الـ17 التي أقيمت في الإمارات.

كما اشتمل المعرض على تدشين كتيب مصور يحتوي على جميع صور المعرض، وسيتم توزيعه على المدارس والمكتبات والمراكز الشبابية لتوثيق انتصار منتخب قطر وجهوده المبذولة في كأس آسيا 2019.

يقول نائب رئيس المركز الشبابي للهوايات، عيسى الحر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية: إن الهدف من تنظيم هذا المعرض المصور في وقت قياسي هو "تصوير وتوثيق جهود العنابي ونقل حي للقطات الجميلة من أول البطولة حتى تتويجهم بالكأس والعودة إلى البلاد واستقبالهم الحافل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

وأضاف أن المعرض جاء "تشجيعاً لجهود مصوري المركز الشبابي للهوايات الذين استعرضوا أفضل صورهم التي عكست فرحة الفوز باللقب التاريخي منذ لحظة وصولهم البلاد، فيما يستعرض المصورون العُمانيون أفضل صورهم لمنتخبنا في الملاعب".

وكان "العنابي" قد حقق لقبه الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في جميع مباريات البطولة الـ7 بداية من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، كما حصد نجومه مختلف الجوائز الفردية، ليصبح إنجاز منتخب قطر محط إعجاب كبرى وسائل الإعلام في العالم.

وساندت الجماهير العُمانية المنتخب القطري طيلة مشواره في البطولة القارية، بعدما منعت السلطات الإماراتية القطريين من دخول أراضيها، كما أنها لاحقت الجماهير الخليجية التي وقفت بقوة خلف "الأدعم"، حتى صعوده على منصات التتويج.