انت الان تتابع رسميا.. مواجهة الإسماعيلى مع مازيمبى بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

أعلن النادي الإسماعيلي، رفض الجهات الأمنية حضور الجماهير في مباراة الفريق ضد مازيمبي الكونغولي، غدا الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأكد بيان الإسماعيلي أن مازيمبي رفض إقامة اللقاء في القاهرة رغم موافقة الجهات الأمنية واتحاد الكرة، كما أن الأمن رفض تماما فكرة إقامة اللقاء بحضور جماهيري، وشدد على أن مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان سعى جاهدا من أجل حضور الجماهير، لكن الأمن أبدى رفضه التام رغم انتهاء عقوبة الاتحاد الإفريقي بإقامة لقاء واحد بدون جمهور، كان أمام شباب قسنطينة.

واستدعى البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى 25 لاعبًا، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة مازيمبى بدورى الأبطال، وسموحة يوم الثلاثاء بالدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق معسكرا مطولا بالإسكندرية حتى السفر لتونس. وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي –