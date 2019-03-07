انت الان تتابع توخيل: لا أعرف كيف أحفز اللاعبين من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

بدا الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، محبطًا ومصدومًا، بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، 1-3، والخروج المخيب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال توخيل، عبر راديو مونت كارلو الفرنسية: "من السهل تفسير ما حدث، لقد قدمنا هديتين للمنافس في الشوط الأول، وهو أمر لا يناسب هذه المرحلة من البطولة.. لقد سيطرنا على اللقاء أول 30 دقيقة، وقدمنا أداءً جيدًا، وتميزنا بعقلية مميزة، ورد فعل قوي بعد اهتزاز شباكنا بهدف مبكر، لذا أدركنا التعادل وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم نسجل الهدفين الثاني والثالث".

وأضاف: "بعد ذلك سجل مانشستر يونايتد الهدف الثاني، رغم أنه لم يخلق أي فرصة، مما أربك ذهننا نسبيا، الهدف الثاني لمانشستر يونايتد قلب الأمور رأسا على عقب، وفي الشوط الثاني، لم يكن للمنافس أي فرصة، وهو ما حدث أيضا أمام جانجون، فلم نستحق الخسارة حينها، وفي النهاية خسرنا بثلاث ركلات جزاء". وحول ركلة الجزاء،