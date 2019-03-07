انت الان تتابع الاتحاد يسعى للخروج من النفق المظلم أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
يحل الاتحاد السكندري، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي، على استاد «بتروسبورت، للمباراة المؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين، من عمر منافسات الدوري الممتاز، بسبب ارتباطات الفريق السكندري بالبطولة العربية، ويدخل زعيم الثغر المباراة بقيادة حلمي طولان، ساعيًا لتحقيق الفوز والخروج من مناطق الخطورة ومراكز الهبوط بالدوري الممتاز، علاوة على أنه قادم من تعادل مع فريق الداخلية بهدف لكل منهما، كما يسعى أبناء الفريق العسكري إلى حصد ثلاث نقاط من تلك المباراة خاصة أنهم في صراع على الدخول للمربع الذهبي بجدول الدوري.
واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد عادل لإدارة المباراة، ويعاونه هاني خيري وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكمًا رابعًا، وكلا من وائل فرحان ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا. ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل
ويحتل الإنتاج الحربي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفًا، وتلقت شباكه 28 هدفًا، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 39 هدفًا، وما زال لديه مباراة مؤجلة.
ويشهد تاريخ مباريات الإنتاج والاتحاد تفوقا كبيرًا للفريق العسكري، الذي حقق 6 انتصارات، بينما فاز زعيم الثغر 3 مرات وتعادل في 6 مباريات، وسجل الإنتاج 22 هدفا في شباك الاتحاد، بينما أحرز الفريق السكندري 17 هدفًا.
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