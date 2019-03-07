انت الان تتابع نيمار عن حكام الفيديو: لا يفهمون شيئا في كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

فتح النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، النار على تقنية الفيديو بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام مانشستر يونايتد (1-3)، اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، وكان باريس سان جيرمان، قريبًا من التأهل إلى ربع النهائي، قبل أن يحتسب الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، ركلة جزاء لليونايتد، سجل منها راشفورد الهدف الثالث، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليصبح اليونايتد أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يتأهل إلى الدور التالي، بعد خسارته مباراة الذهاب على أرضه بهدفين أو أكثر.

وكان لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد، قد انتهى بفوز الفريق الباريسي بهدفين نظيفين، إلا أن المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير نجح في قلب الطاولة في حديقة الأمراء، ليتجاوز عقبة البي إس جي إلى ربع نهائي البطولة. ونشر نيمار صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة