انت الان تتابع لوكاكو يتغنى بسولسكاير بعد إقصاء باريس سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

لوكاكو

علق البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على فوز فريقه أمس الأربعاء، على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب «حديقة الأمراء» في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتأهل لدور الثمانية، بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال لوكاكو في تصريحات صحفية اليوم الخميس: «تمسكنا بالأمل والتفاؤل قبل المباراة، وكنا واثقين من الفوز، حيث إننا نمتلك مدربا مميزا، ولاعبين رائعين، وحالفنا التوفيق، والفريق المنافس ارتكب بعض الأخطاء الدفاعية ونجحنا في استغلالها».

وأضاف لوكاكو: «القوة الذهنية التي يتحلى بها لاعبو الفريق وروح مانشستر يونايتد صنعت الفارق خلال المباراة، كنا نعلم أننا يجب أن نصبر، لأنه كان من المهم لنا هو تسجيل الهدف الأول، حيث منحنا الثقة طوال اللقاء". وتابع حديثه عن مدربه سولسكاير قائلًا: «هذه بيئة مثالية للتطوير مع المدير الفنى للفريق،