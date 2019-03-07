انت الان تتابع فرديناند وأوين: ركلة جزاء يونايتد ليست صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

كشف ريو فرديناند، ومايكل أوين، النجمان السابقان لمانشستر يونايتد، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الشياطين الحمر، أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال أوروبا، ليست صحيحة، وقال فرديناند، في تصريحات تليفزيونية: «لا أعتقد أنها ركلة جزاء لكن المدافع يعاقب على إعطاء ظهره للكرة في مثل هذه المواقف»، أما أوين فأوضح: «برأي متوازن لا أعتقد أنها ركلة جزاء ولو بعد مليون سنة. ليست ركلة جزاء بالنسبة لي أو لأي أحد في هذه الغرفة».

وتابع فرديناند: «لم تكن لدي ثقة في هؤلاء الأولاد ليقوموا بالمهمة، لم أتوقع هذه النتيجة بعد الأداء الذي قدمه سان جيرمان في لقاء الذهاب.. أولي جونار سولشاير مدرب الفريق، كان شجاعا في اختياراته، كان لديه 3 مراهقين في الملعب.. شخصية هؤلاء اللاعبين ستزداد ثقة في الملعب بعد مرورهم بلحظات عصيبة مثل هذه». وأشاد