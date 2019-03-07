انت الان تتابع بيكفورد يكشف سر فشل تسجيل محمد صلاح أمام إيفرتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

تحدث جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي، عن الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة فريقه أمام فريق ليفربول، التي أُقيمت الأحد الماضي، على ملعب استاد جوديسون بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبي بينهما، والتعهد الذي قطعه على نفسه خلال اللقاء، حيث قال بيكفورد في تصريحات صحفية لـ"ليفربول إيكو" الإنجليزية: «تعهدت خلال المباراة التصدى لكل محاولات اللاعب محمد صلاح نجم الريدز، ومنعه من التسجيل نهائيًا، والإصرار على الخروج من المباراة والشباك نظيفة».

وأضاف بيكفورد: "كنت أسعى بأن صلاح لن يتمكن من التسجيل في شباكي، عليّ أن أقف في المكان المناسب، وأن تكون ثقتي كبيرة في المباراة، وحدث ذلك بالفعل خلال المباراة". واختتم: "التصدى لهجمات صلاح كان إنجازًا كبيرًا، وأعتقد أنني خرجت من المرمى في الوقت المناسب خلال لعب الكرة، وصلاح لم يخمن وقت خروجي من المرمى". ولم