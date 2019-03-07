آرسنال في رحلة فرنسية وفياريال يتطلع لكسر العقدة

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يستعد فياريال لزيارة زينيت سان بطرسبرج الروسي.. وهو يأمل في إنهاء عقدته المتمثلة في الفشل في تحقيق أي انتصار خلال زياراته الأربع السابقة للملاعب الروسية

يتأهب آينتراخت فرانكفورت الألماني، لأصعب اختبار يواجهه حتى الآن في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) هذا الموسم، حيث يلتقي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس، في تمام الساعة الـ7.55 مساءً، على استاد كومرزبنك أرينا، في ذهاب دور الـ16 من البطولة، كما يتطلع آرسنال وتشيلسي الإنجليزيان إلى مواصلة المشوار في البطولة الأوروبية، ويستضيف آينتراخت فرانكفورت، بطل كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) لعام 1980، منافسه إنتر ميلان بينما يحل آرسنال ضيفا على رين الفرنسي، ويستضيف تشيلسي منافسه دينامو كييف الأوكراني.

وتشهد منافسات دور الـ16 مواجهتين إسبانية-روسية، حيث يلتقي زينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني كما يلتقي فالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي، أما إشبيلية الأكثر تتويجا بلقب البطولة، فيلتقي سلافيا براغ التشيكي، كما يلتقي نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي. ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت

وتشهد منافسات دور الـ16 مواجهتين إسبانية-روسية، حيث يلتقي زينيت سان بطرسبرج الروسي مع فياريال الإسباني كما يلتقي فالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي، أما إشبيلية الأكثر تتويجا بلقب البطولة، فيلتقي سلافيا براغ التشيكي، كما يلتقي نابولي الإيطالي مع ريد بول سالزبورج النمساوي.

ولم يسبق لآينتراخت فرانكفورت مواجهة إنتر ميلان في مباراة رسمية، ويتطلع إلى تجاوز الاختبار الصعب ومواصلة مشواره المبهر في البطولة الحالية، فقد تجاوز آينتراخت دور المجموعات بقوة وأطاح بالبطل السابق، شاختار دونيتسك الأوكراني من دور الـ32.

أما إنتر ميلان، فيخوض المباراة في ظل غياب مهاجمه الأبرز ماورو إيكاردي للأسبوع الثالث على التوالي، منذ انتقال شارة قيادة الفريق إلى حارس المرمى سمير هندانوفيتش، ووسط توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع النادي، وتردد أن إيكاردي يعاني من مشكلات في الركبة، في حين سجل مواطنه الأرجنتيني لاوتورو مارتينيز ثلاثة أهداف خلال خلال 6 مباريات.

وتراجع إنتر إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي عقب هزيمته أمام كالياري 1/2، وقد بات مهددا بفقدان آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا من الدوري الإيطالي.

فياريال يتطلع لكسر عقدته الروسية



ويستعد فياريال لزيارة زينيت سان بطرسبرج الروسي، وهو يأمل في إنهاء عقدته المتمثلة في الفشل في تحقيق أي انتصار خلال زياراته الأربع السابقة للملاعب الروسية، ولم ينجح الفريق الإسباني في الفوز خارج أرضه بروسيا من قبل، إلا أنه في ثلاث من أصل أربع مناسبات تمكن من تخطي منافسه والتأهل للدور التالي.

والأندية الأربعة التي فشل أمامها فريق "الغواصات الصفراء" هي توربيدو موسكو (2003-2004) عندما خسر بهدف نظيف لكنه فاز على أرضه المادريجال بثنائية نظيفة ليتخطى الدور.

كذلك سبارتاك موسكو (2004-2005) في كأس إنترتوتو عندما تعادل (2-2) لكنه كان قد فاز ذهابا على ملعبه بهدف نظيف ليتخطى الدور، وكذلك أمام نفس المنافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم عندما تعادل بثلاثة أهداف لمثلها في مرحلة المجموعات.

أما المواجهة الرابعة والتي خسرها وودع البطولة فكانت أمام المنافس القادم، زينيت سان بطرسبرج، في موسم (2007-2008) حينما خسر بهدف نظيف ليتم إقصاؤه من البطولة لفوزه على أرضه ذهابا 2-1 ليتم الاحتساب لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

آرسنال في رحلة فرنسية



ويحل آرسنال ضيفا على رين الفرنسي أملا في تفادي سيناريو دور الـ32، حيث تلقى الجانرز صدمة الهزيمة أمام باتي بوريسوف 0/1 ذهابا قبل أن يحقق الفوز في مباراة الإياب 3/0.

وقد تشهد مباراة اليوم مواجهة بين حارس المرمى بيتر تشيك، الذي يعتزل بنهاية الموسم، وفريقه السابق الذي رحل عن صفوفه في عام 2004 لينضم إلى تشيلسي، وشارك تشيك أساسيا في أربع من المباريات الخمس الماضية لآرسنال في الدوري الأوروبي.

تشيلسي المنتشي يستضيف دينامو كييف



وبعد أن حقق انتصارين في مواجهتي ديربي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يحول تشيلسي الآن أنظاره نحو البطولة الأوروبية ويتطلع لنتيجة إيجابية عندما يستضيف دينامو كييف على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويأمل أوليفيه جيرو لاعب تشيلسي في مواصلة تألقه في البطولة الأوروبية، حيث سجل في آخر 5 مباريات ليرفع رصيده إلى 6 أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين.

ولم يتلق تشيلسي أي هزيمة خلال 8 مباريات في الدوري الأوروبي هذا الموسم وحقق خلالها 7 انتصارات، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 11 مباراة بالبطولة، اعتبارا من مشواره في نسخة عام 2013 التي توج بلقبها.

أما إشبيلية الذي يستضيف سلافيا براغ التشيكي، فيعلق آماله على الدعم الجماهيري بملعبه، كذلك يفتقد فالنسيا، الذي وصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، جهود جيفري كوندوجبيا بسبب الإيقاف، عندما يلتقي ضيفه كراسنودار الروسي، الذي تلقى الهزيمة في جميع المباريات الثلاث التي خاضها بإسبانيا من قبل.

- زينيت سان بطرسبرج × فياريال الساعة الثامنة إلا خمس دقائق

- رين × أرسنال الساعة الثامنة إلا خمس دقائق

- إشبيلية × سلافيا براج الساعة الثامنة إلا خمس دقائق

- آينتراخت فرانكفورت × إنتر ميلان الساعة الثامنة إلا خمس دقائق

- دينامو زغرب × بنفيكا الساعة الثامنة إلا خمس دقائق

- فالنسيا × كراسنودار الساعة العاشرة مساء

- نابولى × ريد بول سالزبورج الساعة العاشرة مساء

- تشيلسى × دينامو كييف الساعة العاشرة مساء