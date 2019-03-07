الامارات | حسين الجسمي وتامر حسني وأصالة في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية أبو ظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمي وتامر حسني وأصالة في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية أبو ظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبو ظبي 2019، عن مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى على الساحتين العربية والعالمية، في حفل الافتتاح الرسمي الذي يقام في 14 مارس الحالي على استاد مدينة زايد الرياضية، يتقدمهم الإماراتي حسين الجسمي، والمصري تامر حسني، والسورية أصالة، بالإضافة إلى النجمة الكندية أفريل لافين

وتستضيف الدولة خلال الفترة من 14 وحتى 23 مارس الحالي ما يزيد على 7500 رياضي من 190 دولة في حدث يقام للمرة الأولى في منطقتنا العربية، على أن يحتضن استاد مدينة زايد حفل الافتتاح، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن والرياضة والسياسة على الساحة العالمية، يبرز منها محلياً حسين الجسمي الذي سيقدم مجموعة من أجمل الأغاني، بالإضافة للكندية أفريل لافين التي حققت اغنياتها نجاحاً هائلاً ونجحت ألبوماتها في تسجيل أرقام قياسية في ظل مبيع أكثر من 40 مليون نسخة، هذا بالإضافة إلى دورها الفاعل على صعيد دعم شريحة أصحاب الهمم، بعد أن اتجحت في العام 2010 إلى إطلاق مؤسسة "أفريل لافين" الداعمة للأطفال الذين يعانون من إعاقات أو أمراض خطية، بجانب إطلاقها أغنية "Fly" في العام 2015 أغنية الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية التي استضافتها في ذلك العام مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تعليقٍ لها على مشاركتها في حفل الافتتاحي، قال نجمة الغناء الكندية لافين في تصريحات صحافية: "أنا متشوقة للذهاب إلى أبو ظبي، إذ مما لاشك فيه أنها ستكون تجربة مذهلة إلى أبعد الحدود في مشاركة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها الإمارات وتعد الحدث الاضخم والأكثر تضامناً على مستوى العالم، في ظل تواجد رياضيين قادمين من 190 دولة حول العالم جاؤوا إلى الإمارات للمشاركة في الحدث المرتقب، وهم من الأشخاص الملهمون بالنسبة لي، وأنا أرغب دائماً في تسليط الضوء على ما يمتلكه هؤلاء الرياضيين من شجاعة وعزيمة".