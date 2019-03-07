شكرا لقرائتكم خبر عن بورتو×روما: رقم أفريقي مميز.. وسجل كارثي لـ«الذئاب» في دوري الأبطال (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ نادي بورتو البرتغالي، دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تغلب في مباراة الإياب على روما الإيطالي بنتيجة 3-1، ليتأهل بفوزه بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

وأنتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب بنتيجة 2-1، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، ليلجأ الفريقين لوقت إضافي، تمكن خلاله أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثالث احتُسب بواسطة تقنية الفيديو، التي أهدت بطل الدوري البرتغالي تذكرة التأهل لدور الثمانية في المسابقة للمرة الأولى منذ 4 سنوات، ويصبح أول نادي برتغالي يتواجد بهذا الدور من المسابقة، منذ 2014/2015.

وتأهل بورتو لدور إقصائي في دوري الأبطال بعد خسارته ذهابًا للمرة الأولى منذ موسم 1986/1987 (بمسمى الكأس الأوروبية وقتها).

وافتتح المهاجم البرتغالي فرانسيسكو سواريز التسجيل لأصحاب الأرض، مسجلًا الهدف رقم 250 لبورتو في دوري أبطال أوروبا، ليصبح العملاق البرتغالي ثامن فريق في عهد دوري الأبطال يصل إلى هذا الحاجز التهديفي في المسابقة. لكن قائد روما، دانيلي دي روسي، عدل النتيجة سريعًا بعد 10 دقائق من هدف أصحاب الأرض.

وتألق المهاجم المالي، موسى ماريجا، الذي سجل الهدف الثاني لبورتو في المباراة وعادل الكفة بين الفريقين مع معادلة نتيجة الذهاب، وأصبح من خلال هذا الهدف ثاني لاعب أفريقي في دوري الأبطال يسجل في جميع مشاركاته الـ6 على التوالي في المسابقة، بعد المهاجم المغربي مروان الشماخ، الذي حقق نفس الرقم خلال في المسابقة خلال عام 2010.

وجاء هدف البرازيلي أليكس تيليس من ركلة جزاء ليمنح بورتو بطاقة العبور لدور الثمانية، ويصبح أكثر هدف متأخر يُسجل في دوري الأبطال منذ هدف كريستيانو رونالدو ضد أتلتيكو مدريد في نهائي نسخة عام 2014 (في الدقيقة 119 و52 ثانية).

وتلقى روما الخسارة الثامنة في أخر ثمان مباريات لعبها خارج قواعده في الإقصائيات النهائية لدوري الأبطال، وحقق الفريق رقم قياسي سلبي عندما استقبل أهداف خارج قواعده في دوري الأبطال للمباراة رقم 31 على التوالي، في رقم لم يتعرض له أي فريق في تاريخ المسابقة.

وأصبح مستقبل المدرب أوزيبيو دي فرانشيسكوعلى المحك مع فريق روما، بعد أن تعرض الفريق للإقصاء من دوري الأبطال في نفس أسبوع خسارته الثقيلة في ديربي العاصمة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي (0-3)، وعلى الرغم من أنه نفس المدرب الذي قاد روما للمرة الأولى في عهد دوري الأبطال إلى الدور نصف نهائي من المسابقة خلال الموسم الماضي، إلا أن المدرب الإيطالي صاحب الـ49 عامًا يواجه لحظات عصيبة في مستقبله مع ذئاب العاصمة الإيطالية الذين يقدمون موسم مخيب للغاية بالمقارنة بما قدمه الفريق في الموسم الماضي.