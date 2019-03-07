شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكمًا لمباراة الإنتاج الحربي والاتحاد بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم بقيادة الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، والتي ستنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الممتاز المصري.

ويعاون محمد عادل، هاني خيري، وأحمد لطفي، وأشرف مسعد حكمًا رابعًا، ووائل فرحان ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.

يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 14 وفي رصيده 25 نقطة.