شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الأمن.. الإسماعيلي يواجه مازيمبي في برج العرب بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير في مباراة الإسماعيلي أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر لها غدًا الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك لدواعٍ أمنية.

وستتوجه بعثة الفريق، صباح اليوم، إلى الإسكندرية في معسكر يستمر حتى مواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، ثم التوجه بعدها إلى تونس استعداداً لملاقاة الأفريقي في الجولة السادسة والأخيرة لدوري الأبطال.

وكان مسؤولو الإسماعيلي قد حصلوا على موافقة الاتحاد المصرى والجهات الأمنية على إقامة اللقاء بأحد ملاعب القاهرة، قبل أن يرفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، وذلك بعدما تمسك الفريق الكونغولي بإقامة المباراة باستاد برج العرب، ولاسيما بعد وصوله إلى الإسكندرية مؤخراً واستقراره هناك بأحد فنادق الإقامة.

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، يؤكد مجلس الإدارة أنه حريص كل الحرص على تواجد جماهيره بجميع المباريات سعياً لإعطاء اللاعبين دافعاً لتحقيق الانتصارات ومسح الصورة السلبية التي ظهرت في لقاء الأفريقى والتأكيد على أن الجماهير لديها هدف واحد هو المساندة والدعم للاعبين، إلا أن الجهات الأمنية أكدت إقامة اللقاء بدون حضور جماهيري.

ويشدد مجلس الإدارة على احترامه الكامل قرار الجهات الأمنية بخصوص إقامة تلك المباراة بدون حضور جماهيرى رغم انقضاء العقوبة التي أقرها «كاف» بإقامة لقاء وحيد، والذي كان أمام شباب قسنطينة بدون جماهير، وذلك سعياً لدعم وإرساء مبادئ الاستقرار والهدوء داخل ربوع الوطن.