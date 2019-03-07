نجم بايرن ميونخ يصف عودة اليونايتد بالجنون

تفاعل ليون جوريتسكا، نجم بايرن ميونخ الألماني، مع العودة التاريخية التي حققها مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح المان يونايتد في تعويض خسارته ذهابًا في ملعبه، أولد ترافورد، بهدفين دون رد، بالفوز على سان جيرمان في عقر داره (3-1)، ليتأهل لربع النهائي.

وأعاد جوريتسكا نشر تغريدة واين روني، نجم اليونايتد الأسبق، عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي جاء فيها: "أداء رائع من اللاعبين، يا لها من ركلة جزاء لماركوس راشفورد".

وعلق الدولي الألماني على التغريدة، بكلمات مقتضبة: "هذه هي كرة القدم، جنون!".

ويستعد جوريتسكا رفقة زملائه في بايرن ميونخ لمواجهة فولفسبورج، السبت المقبل، في الدوري الألماني، قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي، الأربعاء القادم، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

ويحتاج الفريق البافاري للفوز بأي نتيجة، من أجل التأهل لدور الـ8، بعدما نجح في فرض التعادل على الريدز في ملعب أنفيلد بدون أهداف.