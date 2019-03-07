غضب مولر يسيطر على صحف ألمانيا

سيطر غضب توماس مولر وناديه بايرن ميونخ من قرار يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، على اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس.

وألقت صحيفة "كيكر" الضوء على غضب مولر، مهاجم بايرن ميونخ، من قرار لوف، باستبعاده رفقة زميليه ماتس هوميلز وجيروم بواتينج من قائمة منتخب ألمانيا طوال الفترة القادمة.

