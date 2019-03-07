سولشاير يتحدث عن صعود مانشستر يونايتد

قال سولشاير للصحفيين، "كنا نؤمن بهذا الشىء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة"، مضيفاً، "الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل فى المباراة قبل عشر دقائق من النهاية".

ومنح روميلو لوكاكو التقدم لفريق مانشستر يونايتد بعد دقيقتين ورغم إدراك باريس سان جيرمان التعادل أعاد المهاجم البلجيكي التقدم للفريق الضيف فى الشوط الأول قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الانتصار بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل مانشستر يونايتد انتفاضته منذ تولي سولشاير المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر لتزيد فرصة المدرب النرويجي فى تولى زمام الأمور بشكل دائم.

وأضاف سولشاير، "كان وقتا رائعا مع اللاعبين والطاقم الذى يعمل معى، سأستمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم، سأقوم بعملى بأفضل طريقة ممكنة".

وغاب عن مانشستر يونايتد العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والإيقاف ومن بينهم الفرنسي بول بوجبا ليصبح الفوز بمثابة المفاجأة، وتابع سولشاير "حقيقة وجود إصابات وإيقاف ربما كان جيدا لأننا أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية".