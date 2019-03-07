الرميثي يعد بجلب 320 مليون دولار كعقود رعاية للاتحاد الآسيوي

قال محمد خلفان الرميثي، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، إنه سيحاول استمالة وفود الجمعية العمومية للاتحاد، عبر ضخ المزيد من الأموال للعبة للمساهمة في رفع معايير كرة القدم في القارة خاصة في الدول الأقل ثراء.

وأضاف الرميثي: "خلال 4 سنوات سأجلب عقود رعاية للعبة مقابل 320 مليون دولار. بالطبع سيتم إدارة هذا المبلغ بشكل مستقل بعيدا عن الرئيس".

وواصل: "سيتم استخدام هذه الأموال في تطوير بطولة كأس آسيا للدرجة الثانية، وتوسيع المسابقة القارية لتشمل الفئات الأقل سنا".

وأكمل: "ستضم البطولة الجديدة أفضل 16 منتخبا لم تتأهل لكأس آسيا وستقام بينها بطولة أخرى لكأس آسيا بعد انتهاء البطولة الأساسية بأسبوعين".

وأضاف: "ستقام هذه البطولة في بلاد عادة لا تستضيف كأس آسيا".

وتابع: "نريد لأبنائنا خوض المزيد من المباريات بقدر الإمكان لتطويرهم وخلال 10 أو 20 عاما من تطبيق ذلك لن تصبح منتخبات آسيا الحلقة الأضعف في المنافسات العالمية".

ويخطط الرميثي، أيضا لإنشاء صندوق لتطوير البنية الأساسية للملاعب ومراكز التدريب في آسيا، وقال إنه لديه التزام من الإمارات بتوفير 50 مليون لإطلاق هذا المشروع.

وفي حال فوزه برئاسة الاتحاد قال الرميثي إنه سيزور الدوحة سريعا لمناقشة أفضل السبل للمساعدة في استعداد البلاد لاستضافة أول كأس عالم في المنطقة.

وقال: "سعيد للغاية من أجل قطر لاستضافتها لكأس العالم".