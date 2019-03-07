البايرن يرغب في التمديد لليفاندوفيسكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أمس أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يرغب في تمديد تعاقده مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي حتى عام 2023.
وقالت صحيفة «بيلد شبورت» الرياضية الألمانية إن النادي البافاري يهدف من وراء تمديد تعاقده مع المهاجم البولندي التأكيد على ثقته في الأخير بعد أن تعاقد أخيرا مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج السابق.
وقد أعلن بايرن ميونخ أمس الأول تمديد تعاقده مع المهاجم الألماني الشاب سيرجي جنابري 3 سنوات مقبلة تنتهي في 2023.
يشار إلى أن ليفاندوفيسكي قد أعرب في وقت سابق عن رغبته في الرحيل عن الفريق الألماني، حيث تواترت شائعات عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، ولكن بايرن ميونخ أكد مجددا تمسكه باللاعب البولندي، وشدد على أهميته داخل غرفة خلع ملابس الفريق كأحد أبرز وأهم اللاعبين بعد الحارس الكبير مانويل نوير.
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