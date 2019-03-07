سولاري باق رغم السقوط الكارثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، عدم تفكيره في تقديم استقالته من منصبه بعد الهزيمة الثقيلة 1 - 4 التي مني بها فريقه الليلة قبل الماضية أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري «لم آت إلى الفريق في لحظة صعبة لكي أستسلم، أمر الاستقالة لا يخضع لتقديري الشخصي».

وأضاف «أنا هنا لكي أعمل وأبذل أفضل ما لدي وعلى اللاعبين القيام بذلك أيضا، عليهم أن يعودوا للعمل وأن يكونوا أفضل».

واعترف سولاري بشعوره بالحزن والألم من هذا الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا، وأكمل قائلا «نشعر بالحزن والألم، بذلنا مجهودا ولكننا لم نوفق وأقصينا».

وتعليقا على تصريحات الظهير الأيمن للنادي الملكي، داني كارفاخال، والذي وصف موسم فريقه بالكارثي، قال سولاري «التصريحات الساخنة التي تأتي بعد المباراة مباشرة تكون دائما معقدة، لم أسمعه لكن كارفاخال يتمتع بشخصية قوية وبذل مجهودا كبيرا وتألم كثيرا لأن لا أحد تروق له الخسارة، خاصة بالنسبة لشخص مثله يتطلع للفوز دائما».