الرميثي يدشن حملته لانتخابات الاتحاد الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

يدشن رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، محمد خلفان الرميثي اليوم رسميا حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسط حضور إعلامي كبير.

ويستعرض الرميثي في مؤتمر صحفي بمتحف «اللوفر أبوظبي» برنامجه الانتخابي الذي يتضمن رؤيته لتطوير كرة القدم الآسيوية، كما سيكشف ملامح مشروعه الكبير.

وبدأ الرميثي تحركاته وجولاته الانتخابية المكوكية قبل أيام قليلة بالتزامن مع إعلان الاتحاد الآسيوي القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الاتحاد في الانتخابات المزمع إجراؤها بعد نحو شهر، في مقر الاتحاد الآسيوي للعبة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وشهدت الأيام القليلة الماضية جولة انتخابية مكثفة للرميثي في المنطقة العربية، شملت الكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق ولبنان، التقى خلالها عددا من الشخصيات الرياضية وغير الرياضية في هذه البلدان، حيث أوضح رؤيته لتطوير اللعبة في آسيا.

وخلال زيارته إلى بيروت التقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حيث دار الحوار بينهما حول أهمية الرياضة في نشر قيم التسامح والمحبة بين الشعوب،

كما التقى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر واستعرض معه تفاصيل برنامجه الانتخابي.

ويتنافس الرميثي على رئاسة الاتحاد القاري مع الرئيس الحالي، البحريني سلمان آل خليفة، والقطري سعود المهندي.