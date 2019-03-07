300 لاعب ببطولة التايكوندو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجري على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض اليوم، ولمدة 3 أيام، منافسات بطولة المملكة المفتوحة للتايكوندو لدرجة الناشئين بمشاركة عدد كبير من أندية وهيئات المملكة، يصل عددهم إلى نحو 300 لاعب يمثلون أكثر من 60 فريقا.

وتعد هذه البطولة ختام المشاركات لفئة الناشئين.

ودعا أمين عام الاتحاد السعودي للتايكوندو سامي بن راشد، جميع الجماهير المهتمة باللعبة لحضور التنافس، مبينا أن التنظيم سيتم بأحدث الأساليب الفنية والتقنية.