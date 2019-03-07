52 مشاركا في دورة مقيمي الحكام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختتمت في الرياض أخيرا دورة مقيمي الحكام الثانية بمشاركة 52 مقيما وحضور المحاضر الدولي ليم يونغ ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق أيمن الرفاعي.

وأشرف على الدورة رئيس لجنة الحكام الرئيسة خليل جلال وعضو اللجنة محمد حامد.

وشهدت الدورة التي استمرت 3 أيام، التطرق لدور المقيم وما يجب تقييمه، وكذلك تم إجراء اختبارات عدة في قانون كرة القدم وحالات التسلل والفيديو.

كما تم مناقشة درجات الحكام، والطريقة الصحيحة لكيفية مناقشة الحكام بعد نهاية المباراة، فيما جرى العمل على كيفية كتابة تقرير المقيم بالطريقة الصحيحة، ومراجعة عدد من التقارير السابقة.

من جهة أخرى شدد المحاضر الدولي ليم على أهمية دور المقيم في تطوير التحكيم واكتشاف المواهب، مبينا أن دور المقيم كبير ويحتاج للعمل باستمرار لتطوير مستواه للارتقاء بمنظومة التحكيم بشكل عام، مشددا على ضرورة أن يكون المقيم صادقا في كتابة التقرير لما فيه من مصلحة عامة للحكام ولجنة الحكام.