الشباب يخشى عقدة الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني - الرياض

يخشى الشباب من أن يتسبب الفيصلي في تخليه عن المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المؤهل لدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة، وذلك عندما يستضيفه اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الـ 23 من المسابقة.

وخلال آخر 4 مواجهات بين الفريقين، لم يحقق الشباب أي فوز، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر واحدة.

ويحتل الفيصلي المركـز الثـامـن، وهو مركز بعيـد عن مناطـق الصراع من أجل البقاء، كما أنه بعيـد عـن المراكـز الأولـى وبالتـالي لا يواجـه ضغوطـا، عكـس الشبـاب المطالب بضمان المركـز الثالث الذي يؤهله في الموسم المقبـل للمشاركـة في دوري أبطـال آسيـا.

ويتفوق الشباب دفاعيا، حيث يملك أقوى دفاع في الدوري، إذ لم تهتز شباكه سوى 14 مرة، مقابل 32 مرة للفيصلي، في المقابل يتفوق الفيصلي في الهجوم من خلال تسجيله 35 هدفا مقابل 28 هدفا للشباب.

يذكر أن الشباب خسر مباراته في الجولة الماضية أمام النصر بهدف دون مقابل، في حين حقق الفيصلي الفوز على الرائد بثلاثية.